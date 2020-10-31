اعتبار النجف خاسرا لعدم حضور مباراة نفط الوسط

(المستقلة) قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية اعتبار فريق النجف خاسرا أمام فريق نفط الوسط، وذلك لتخلفه عن حضور المباراة التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهراً على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب النجف أمس الجمعة، لكن الهيئة التطبيعية بالاتحاد العراقي لكرة القدم أصدرت تنويها (الخميس) بنقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وإقامة المباراة يوم السبت.

وحضر فريق النجف الى ملعب النجف القديم، بتواجد طاقم تحكيمي اتفقت معه إدارة النادي، وفي حال عدم حضور فريق نفط الوسط للملعب يعتبر النجف نفسه فائزا بالنقاط الثلاث.

وحسب ما ذكره الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإنه نظرا لعدم حضور فريق النجف في مباراته أمام فريق نادي نفط الوسط المقرر إقامتها في الساعة الثانية من ظهر اليوم في ملعب كربلاء الدولي، فيعد خاسراً بنتيجة المباراة (0-3) استنادا للفقرة 13 / (أ) من المادة الثانية من نظام المسابقات 2020-2021، والتي تنص على الآتي: “إذا تأخر الفريق عن وقت المباراة الأصلي بـ15 دقيقة يُعد الفريق خاسرا بثلاثة أهداف دون مقابل”.