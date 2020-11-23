اطعمة تساعدك للوقاية من حب الشباب و زيادة صحة بشرتك

طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا
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المستقلة … يعتبر حب الشباب أكثر شيوعًا بين المراهقين، هو حالة جلدية تحدث عندما تنسد بصيلات شعرك بالزيت وخلايا الجلد الميتة. يسبب الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبثور ، على الرغم من أنه يصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

واحدةً من اهم العوامل التي تؤثر على ظهور حب الشباب لدى المراهقين هي نوعية الاطعمة التي يتم تناولها يومياً، حيث يؤدي تناول الأنواع الصحيحة من الطعام إلى جعل بشرتك متوهجة، وسيساعد أيضا في الحفاظ على الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بحب الشباب والصدفية وبعض الأمراض الجلدية.

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حيث يمكن اتباع نظام ومجموعة من الاطعمة التي تساعد على الوقاية من حب الشباب ومنها:

  • تناول الأوراق الخضراء والخضروات، وخاصة البروكلي والأفوكادو، لأنها تعزز الهضم وتقلل من التهاب الجسم الذي يمكن أن يتسبب في انتشار الأكزيما.
  • الأسماك التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين E، رائعة لتعزيز وظائف الجلد وتقليل الالتهابات.
  • البذور، وخاصة عباد الشمس واللوز والجوز التي تعتبر مصدرا كبيرا للزنك، وهي مهمة بشكل خاص لوظيفة الجسم الصحيحة والاستجابة المناعية

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