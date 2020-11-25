اسناد 9 تهم في أولى جلسات قضية فتى الزرقاء

المستقلة /- أسندت محكمة أمن الدولة 9 تهم للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية “فتى الزرقاء”.

وعقدت محكمة أمن الدولة أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء، ويبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهما بالاشتراك وعدد الشهود نحو 26 شاهدا.

وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري الدكتور المقدم موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة.

ووجهت المحكمة 9 تهم للمتهمين في القضية وهي:

1- جناية القيام بعمل ارهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك.

2- جناية تشكيل عصابة اشرار.

3- جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.

4- جناية احداث عاهة دائمة بالاشتراك.

5- جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه.

6- جناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة المجني عليه.

7- جنحة مقاومة رجال الامن العام.

8- جنحة حمل وحيازة ادوات حادة وراضة.

9- جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.