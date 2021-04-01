اسعار النفط تعاود للارتفاع وسط توقعات عن قيود الانتاج

المستقلة /- ارتفعت أسعار الخام يوم الخميس لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة وسط توقعات بأن اجتماع أوبك وحلفائها في وقت لاحق يوم الخميس سيسفر عن قيود على الإنتاج في مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا في بعض المناطق.

وارتفع خام برنت تسليم يونيو 34 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 63.07 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط 2.2 بالمئة خلال الليل. وارتفع سعر النفط الأمريكي 38 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 59.54 دولاراً للبرميل بعد أن هبط 2.3 بالمئة يوم الأربعاء.

يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا وكازاخستان ، وهي مجموعة تسمى أوبك +، في وقت لاحق يوم الخميس للنظر في الخيارات التي تشمل تمديد الإنتاج وزيادة تدريجية في الإنتاج.

وقالت مجموعة أوراسيا في تقرير عن التجمع “النتيجة الأكثر احتمالا … الاجتماع ليست تغييرات مهمة في الإنتاج”.

وقالت أوراسيا: “يشير التحذير المعروض في مناقشات أوبك + إلى أن أي قرارات بشأن التناقص التدريجي ستؤجل على الأرجح إلى اجتماع ايار” ، في إشارة إلى الإمداد التدريجي بوقف الإنتاج للسوق.

كما أثر خفض توقعات أوبك + لنمو الطلب على النفط لهذا العام بمقدار 300 ألف برميل يوميًا على الأسعار وزاد من احتمالية أن يؤدي الاجتماع إلى استمرار ضبط النفس.

تعمل أوبك + حاليًا على الحد من الإنتاج بما يزيد قليلاً عن 7 ملايين برميل يوميًا لدعم الأسعار وتقليل فائض المعروض. وأضافت السعودية إلى تلك التخفيضات مليون برميل يوميا أخرى.

جاءت التخفيضات بعد أن تحول تفشي فيروس كورونا الجديد إلى أكبر أزمة صحية عالمية في قرن وأدى إلى تجريد الطلب على النفط والوقود.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شركة ”إتش بي“ الأمريكية ستطلق مجموعة جديدة من أجهزة Chromebook

اخر الاخبار

رغم فوائده الكثيرة.. هنالك 8 آثار جانبية عند الإفراط في تناول اللوز

اخر الاخبار

ابتكار ياباني : عقار يجدد الأسنان بعد فقدانها

اخبار العراق

بارزاني : نقدر جهود الكاظمي في تقليل الخلافات وحل المشاكل العالقة

اخبار العراق

بعد إقرار الموازنة .. تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخر الاخبار

اسعار النفط تعاود للارتفاع وسط توقعات عن قيود الانتاج

اخبار العراق

الرافدين : الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال شهر شباط بلغت 3895 حسابا

اخبار العراق

الرافدين : الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال شهر شباط بلغت 3895 حسابا

اخبار السعودية

العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات بمجال الازدواج الضريبي وتمويل الصادرات

اخبار العراق

جنكي : التصويت على الموازنة بداية لتصحيح العلاقات بين الإقليم وبغداد

رياضية

الدوري العراقي.. مباراتان في افتتاح الجولة 26

اخبار العراق

الاسدي : مجلس النواب صوت على زيادة رواتب الحشد ضمن قانون الموازنة

اخبار العراق

تحالف الفتح يبرر قرار دخوله جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة

اخر الاخبار

10 علامات تدل على ضرورة تغيير بطارية السيارة

اخر الاخبار

في ميلاد فضل شاكر.. تفاصيل أزمة الإرهاب التي تلاحقه

اخر الاخبار

أغراض منزلية تؤثر على جودة شبكة الواي فاي

اخر الاخبار

خسائر إغلاق قناة السويس قد تتجاوز مليار دولار