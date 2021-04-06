اسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب انخفاض الدولار الامريكي

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر يوم الثلاثاء، حيث أدى انخفاض الدولار الأمريكي إلى شراء النفط الخام بشكل أكثر جاذبية، حيث قلص الخسائر التي تكبدتها أكثر من 4٪ خلال الليل على أمل عودة المنتجين لأكثر من مليوني برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق بحلول تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 51 بالمئة إلى 62.45 دولاراً للبرميل في الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 4.2 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.70 بالمئة إلى 59.07 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت 4.6 بالمئة يوم الاثنين.

وتراجع الدولار 0.4 بالمئة مقابل سلة من العملات يوم الاثنين وانخفض قليلا يوم الثلاثاء. عادة ما ترتفع أسعار النفط مقابل انخفاض الدولار، حيث أن ضعف الدولار يجعل النفط المسعّر بالدولار أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى.

إضافة إلى المشاعر الإيجابية، تستعد إنجلترا لتخفيف قيود جائحة فيروس كورونا في 12 نيسان، مع افتتاح الشركات بما في ذلك جميع المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة ومناطق الضيافة في الهواء الطلق.

وساعد ذلك في تبديد المخاوف بشأن اتفاق الأسبوع الماضي من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المعروفين باسم أوبك +، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في ايار، و350 ألف برميل أخرى في حزيران، وأكثر 400 ألف برميل يوميا أو نحو ذلك في تموز.

جاء دفع أوبك + لإضافة الإمدادات على الرغم من المخاوف من ارتفاع حالات COVID-19.