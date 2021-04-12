استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة الاصابات بكورونا

المستقلة /- انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، وسط زيادة أعداد الحالات الإصابات بكورونا في الدول، والمخاوف من ارتفاعها مرة أخرى في أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد خطة لاعادة الحياة فيها كما كانت سابقا.

وانخفض برنت 18 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش. وانخفض ايضا الخام الأمريكي 17 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 59.11 دولار للبرميل.

بينما قامت الولايات المتحدة بتلقيح أكثر من 70 مليون شخص بشكل كامل ، وفي أوروبا تنخفض أعداد الإصابات الجديدة مع بدء عمليات الإغلاق ، أبلغت الهند عن تسجيل حالات جديدة قياسية وتشهد أجزاء أخرى من آسيا ارتفاعًا في عدد الحالات.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول ، إن الاقتصاد الأمريكي في “نقطة انعطاف” وسط توقعات بأن النمو والتوظيف سوف يتسارعان في الأشهر المقبلة ، لكنه يواجه خطر إعادة الانفتاح بسرعة كبيرة وإثارة عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال باول في مقابلة مع شبكة سي بي إس، إن السبب الرئيسي هو أننا سنعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة، وسيعود الناس بسرعة كبيرة إلى ممارساتهم القديمة ، وسنرى طفرة أخرى في الحالات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عالية نصيف : البرلمان سيتابع سير العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير

اخر الاخبار

المنافذ الحدودية : ضبط مستلزمات طبية مخالفة للضوابط

اخر الاخبار

الإعلامي المصري عمرو أديب يقاضي الفنان محمد رمضان

اخر الاخبار

أنجيلا ميركل تلغي تسجيلها لتلقي لقاح فيروس كورونا

اخبار العراق

قاسم الاعرجي يتوجه الى طهران بناءا على دعوة رسمية

اخر الاخبار

استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة الاصابات بكورونا

اخبار العراق

الرافدين : اقبال متزايد للتقديم على شقق بسماية

اخبار العراق

الرافدين : اقبال متزايد للتقديم على شقق بسماية

اخبار العراق

حظر التجوال في رمضان سيكون جزئيا يبدأ من الساعة 7 مساء ولغاية 5 صباحا

اخبار العراق

المنتجات النفطية تجهز مشروع بسماية السكني بـ 3 ملاين لتر من الوقود

اخبار العراق

التربية النيابية تستعد لطرح قانون المدارس الاهلية للقراءة الاولى

اخبار العراق

لجنة الاقاليم تتفق مع القانونية لتعديل قانون مجالس المحافظات

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

الامم المتحدة : العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا

اخبار العراق

لجنة تقدم ورقة عمل ومقترحات لمعالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق

اخر الاخبار

“أم زياد”.. يوتيوبر مصرية مثلت مشهد موتها فتوفيت في نفس اليوم بعد عام

اخر الاخبار

فيديو.. الإعلان الدعائي لمسلسل “كوفيد 25” للنجم يوسف الشريف