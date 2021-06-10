“استعدوا للحرب”.. محمد هنيدي يشارك في “لاعبون بلا حدود”

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن النجم الكوميدي، محمد هنيدي، مشاركته في مبادرة “لاعبون بلا حدود”، والتي يقيمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ونشر هنيدي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” فيديو ترويجيًّا للمبادرة وعلق عليه قائلاً: “فريق هنيدي مش هيرحم حد”.

وأضاف هنيدي في تغريدة أخرى:” استعدوا الحرب هتبتدي وفريق هنيدي مش هيرحم حد ، لو إنت حريف وجامد في الفيفا جيه وقتك اخيرا ، مش هنرحم حد”.

 

المبادرة تنظم للعام الثاني على التوالي، تحت شعار “عالم واحد: جسد واحد” بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وهي حدث خيري عالمي للرياضات الإلكترونية وتصل قيمة جوائزها لـ10 مليون دولار مخصصة لتوزيع لقاح كوفيد-19.

ويتواجه في هذه المبادرة عشاق الألعاب الإلكترونية ليستعرضوا مهاراتهم في منافسات الأفراد والفرق في ماراثونات يومية، و”لعبة الأسبوع”، ومواجهات “اللعب المستمر”.

وعلى صعيد آخر ، يعود هنيدي للتعاون مع الفنانة منى زكي، مجدداً في فيلم سينمائي جديد، بعد تعاونهما معًا في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، الذي عُرض عام 1998.

وقالت الفنانة منى زكي، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها سوف تعود للعمل مع الفنان محمد هنيدي في فيلم جديد، من إخراج إسلام خيري.

وأكدت منى زكي أنها سعيدة بالتعاون مع هنيدي مجددًا: “بقالي سنين مشتغلتش معاه في حاجة، وهو نجم كوميديان كبير وبنبسط بالشغل معاه”.

 

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