استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

المستقلة /- أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين، وإصابة أكثر من 1400، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس.

وأكدت الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، سقط 3 منهم في منطقة رام الله، والرابع في الجليل.

وأضافت الوزارة، أن المستشفيات استقبلت، الثلاثاء، 202 فلسطيني آخرين، تمت إصابة غالبيتهم بالرصاص الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه رصد بشكل عام 1434 إصابة بين الفلسطينيين بينها 182 بالرصاص الحي و195 بالرصاص المطاطي و931 بالاختناق بالغاز و120 نتيجة الاعتداءات بالضرب والحروق والسقوط و6 نتيجة عمليات الدهس.

فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 217 قتيلا و1500 مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة.

واندلعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حاولت قمع مسيرات انطلقت في الأراضي الفلسطينية كافة على خلفية التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 في الضفة الغربية والقدس

اخبار فلسطين

الحرب في غزة.. إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار؟

اخبار فلسطين

استشهاد “صحفي فلسطيني” في غزة إثر قصف إسرائيلي على منزله

اخر الاخبار

الاردنيون ينجحون بحملة لخفض تقييم فيسبوك

اخر الاخبار

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الدجاج يوميا؟

اخر الاخبار

خبير تغذية يتحدث عن أفضل وقت لتناول الفطور

اخر الاخبار

ما حقيقة اعتزال الفنان محمد صبحي الفن؟

اخر الاخبار

ما حقيقة اعتزال الفنان محمد صبحي الفن؟

اخر الاخبار

فيديو.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

اخر الاخبار

نقل الرئيس الإسرائيلي إلى المستشفى إثر إصابة بالظهر

اخر الاخبار

شذى حسون توجه رسالة قاسية لمنتقدي المشاهير بسبب القضية الفلسطينية

ثقافة وفنون

تصرف مفاجئ من منة عرفة بعد إعلان خطوبتها

اخر الاخبار

بعد إصابتها بكورونا مرتين.. نقل الفنانة المصرية فاطمة الكاشف إلى المستشفى

اخر الاخبار

حبس الفنان المصري أحمد فلوكس

اخر الاخبار

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج

اخر الاخبار

البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج

اخر الاخبار

السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا إجباريًا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة