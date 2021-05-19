استشهاد “صحفي فلسطيني” في غزة إثر قصف إسرائيلي على منزله

استشهاد “صحفي فلسطيني” في غزة إثر قصف إسرائيلي على منزله

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد صحفي فلسطيني، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزله في ثضصحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأعلنت وكالة “شهاب” الفلسطينية، استشهاد الصحفي والإذاعي الفلسطيني يوسف أبو حسين جراء قصف الطيران الإسرائيلي منزله فجر الأربعاء بحي الشيخ رضوان في غزة.

وأعلنت إذاعة الأقصى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين في غارة إسرائيلية على منزله في غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، غارات عنيفة على جنوبي ووسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مبنى الجمعية الخيرية وسط رفح جنوب قطاع غزة.

فيما أكدت مصادر فلسطينية، سقوط شهيدين على الأقل خلال القصف الإسرائيلي الذي استهدف شقة قرب شارع الشهداء بحي الرمال في غزة.