استثمار البصرة تكشف عن وجود مشاريع عملاقة ضمن خطة العام الحالي

المستقلة /- أدرجت هيئة استثمار البصرة مشاريع عملاقة ضمن خطة العام الحالي ابرزها تنفيذ معمل كبير للحديد والصلب، واول مدينة صناعية تساعد على تشغيل الاف العاطلين.

وقال رئيس الهيئة علاء عبد الحسين سلمان، للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “خطة العام الحالي تتضمن اقامة مشاريع استثمارية عملاقة ابرزها معمل الحديد والصلب بطاقة تصميمية تصل الى اكثر من مليون طن من حديد التسليح والصناعي”.

واضاف ان “الخطة تشمل ايضا مشاريع سكنية وصناعية وترفيهية وفندقية تقدر كلفة انشائها بمئات الملايين من الدولارات”، مشيرا الى “استكمال جميع الموافقات القطاعية تقريبا بالتنسيق مع الادارة المحلية للبصرة تمهيدا للتوقيع على الاجازات الاستثمارية”.

ولفت سلمان الى “استكمال موافقات الدوائر الحكومية لانشاء اول مدينة صناعية كبرى بالمحافظة على مساحة الف دونم، إذ تم التخطيط لاستيعابها عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية الصناعية البتروكيمياوية ومشاريع لصناعة الحديد والصلب والالكترونية وتوفير الاف فرص العمل للعاطلين من الخريجين والفئات الوسطية والفنية والخدمية”.

وذكر ان “اختيار موقع المدينة الصناعية تم بالقرب من مصادر الثروة النفطية والغاز والموانئ والطرق السريعة ما يساعد المستثمرين على تصدير الفائض للاسواق العالمية وخفض كلفة المواد الاولية المستوردة والمحلية التي تدخل بالعملية الانتاجية”.

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