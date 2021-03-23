استبعاد توني كروس من معسكر منتخب ألمانيا

المستقلة/- لن يتمكن منتخب ألمانيا من الاعتماد على لاعب الوسط المخضرم توني كروس، في بداية التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأعلن الحساب الرسمي للمانشافت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مغادرة كروس فندق معسكر منتخب ألمانيا وعودته إلى إسبانيا.

وأوضح الحساب أن استبعاد الدولي الألماني من المعسكر جاء بسبب معاناته من إصابة في عضلة المقرب “الضامة”، ليتقرر غيابه عن المباريات المقبلة.

وحسب ما جاء في بيان الاتحاد الألماني لكرة القدم، فإن كروس خضع لاختبار تحت إشراف أطباء “المانشافت”، وذلك بعد أن جاء للمعسكر وهو يشكو من بعض الآلام في العضلة الضامة، والتي ستحرمه من المشاركة أمام آيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

من جانبه، قال لوف إن “الطاقم الطبي فحص اللاعب، وحاول وضع برنامج علاجي مكثف له، واللاعب نفسه كان يود البقاء مع زملائه”.

ونشر كروس صورة له بالقميص الجديد لمنتخب ألمانيا، وكتب عليها: “أشعر بخيبة أمل لعدم تمكني من مساعدة المنتخب في المباريات المقبلة، لكنني أتطلع إلى اللعب بهذا القميص الرائع في الصيف”.

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في تصفيات المونديال الخميس المقبل بمواجهة أيسلندا، قبل أن يلتقي نظيره الروماني، ومن ثم يختتم مبارياته في آذار/مارس الجاري بمواجهة مقدونيا الشمالية.