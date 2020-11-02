اسباب الهبوط الغير متوقع لليرة التركية امام الدولار

المستقلة /- يعتبر هذا العام هو الاسوء خلال الخمس سنوات الاخيرة بالنسبة للعملة التركية “الليرة” حيث تعيش منذ قرابة الشهرين اسوء فتراتها والتي كانت بين الصعود والهبوط بسعر الصرف امام الدولار الامريكي.

الفترة الماضية شهدت تذبذباً عاليا بسعر الصرف والتي انتصر فيها الدولار الامريكي امام الليرة التركية مؤخراً ليسجل اعلى معدل له وهو 8.40 ليرة مقابل كل واحد دولار امريكي.

هذا الانخفاض في قيمة الليرة التركية كان متوقعاً خلال الفترة الماضية أذ تمر تركيا الان بالعديد من المشاكل الاقليمية و الداخلية التي أثرت بشكل سلبي على قيمة الليرة و على تخوف المستثمرين من ضخ العملة الاجنبية ” الدولار ” في المصارف التركية، بالاضافة الى تخفيض سعر الفائدة على الليرة التركية وهو ما جعل الاتراك يلجاؤن الى الشراء والطلب القوي على الليرة وتخزينها.

كما ان الولايات المتحدة الامريكية كانت قد هددت تركيا بفرض العقوبات الاقتصادية عليها وذلك بسبب أعلان تركيا اختبارها لمنظومة أس 400 الدفاعية روسية الصنع وهو ما يتنافى مع السياسة الامريكية وهو ما يجعل العديد من المستثمرين قلقون اتجاه الاستثمار بالمصارف والبنوك التركية.

بالاضافة الى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد والمتمثل بجائحة فيروس كورونا وهو ما جعل الحكومة التركية تقوم بضخ المليارات لتعويض السوق التركي من الخسارة.

هذه الاسباب كانت كفيلة بأن تجعل الليرة التركية تتجه نحو الانخفاض وخسارة قيمتها امام الدولار الامريكي بعد ان سجلت اليوم سعر صرف بلغ 840 ليرة مقابل مائة دولار امريكي وهو ما يعتبر اسوء سعر تسجله الليرة التركية خلال الخمس سنوات الماضية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون اتراك أن الليرة التركية ستتجه نحو 1000 ليرة مقابل 100 دولار امريكي وهو ما قد يكون اسوء كارثة اقتصادية تمر بها تركيا بسبب هبوط قيمة عملتها خلال السنوات الاخيرة.