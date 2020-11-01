اسباب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية

المستقلة … تمر الليرة التركية بفترة صعبة جداً وذلك بسبب خسارة قيمتها امام سعر صرف الدولار الامريكي وهو ما جعلها تعيش اسوء فترة منذ عدة سنوات.

الليرة التركية تأثرت بالعديد من الاسباب التي جعلت قيمتها تتهاوى بشكل كبير امام الدولار الامريكي ومن هذه الاسباب هي اقتصادية وسياسية واقليمية تحيط بالدولة التركية و أثرت عليها بشكل سلبي وخصوصا من ناحية الجانب الاقتصادي الذي انعكس سلباً على قيمة الليرة التركية.

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كما ان انخفاض الليرة مرهون بإجراءات الحكومة، ومدى قدرتها على تفعيل أدوات السياسة النقدية، منها رفع سعر الفائدة وضبط حجم العملة في السوق.

ويقول خبراء اقتصاديون اتراك أن حاجز 8 ليرات أصبح من الماضي ووراء الظهر، وقد نشهد تدهور باتجاه 10.00 ليرات مقابل الدولار الواحد خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يسجل اسوء انخفاض لليرة التركية لهذا العام.

اسباب داخلية:

الأسباب الداخلية هي حجم الضخ الهائل من الأموال في الأسواق، ولاسيما في ظل جائحة كورونا، إذ ضخت الحكومة التركية أكثر من 200 مليار ليرة في السوق، ما أدى إلى إشباعه بالأموال من الليرة التركية بشكل كامل، ويقول خبير اقتصادي تركي أن العملة مثل السلعة، كلما زاد العرض عليها ستنخفض قيمتها.

ومن الاسباب الداخلية هو الفائدة المنخفضة التي تبلغ 8.25 بالمئة، الأمر الذي شجع الأتراك على الاقتراض بشكل كبير، وهو ما جعل قيمة الليرة التركية تهبط الى ادنى المستويات خلال الفترة الماضية.

اسباب عسكرية وسياسية

في شهر اكتوبر الماضي صرح الرئيس التركي طيب رجب اردوغان بأن بلاده قد أجرت اختبارات لمنظومة أس 400 الروسية بنجاح وهو ما جعل الولايات المتحدة الامريكية تهدد أنقرة بالعقوبات الاقتصادية.

وعلى إثر تلك التصريحات دانت الولايات المتحدة اختبار تركيا منظومة صواريخ “إس-400” الروسية، محذرة من أن العلاقات الدفاعية مع أنقرة قد تتأثر بشكل خطير جراء تلك الخطوة الغير صحيحة.

وبحسب المشهد التركي العام هو ما جعل الليرة التركية تشهد انخفاضاً كبيراً بقيمتها امام الدولار الامريكي متأثرة بخوف المستثمرين من العقوبات الامريكية التي قد تفرض على أنقرة.

ويتوقع الخبراء ان تستمر الليرة التركية بالانخفاض اكثر فأكثر لتصل على مستويات غير مسبوقة امام الدولار الامريكي خلال الفترة المقبلة.