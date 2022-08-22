ارقام كبيرة.. تعرف على أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية

المستقلة /- بلغت قيمة ملكية أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية “السوق الرئيسة” نحو 82.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، تمثل نحو 0.7 في المائة من قيمة السوق بنهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات “تداول”، تصدر سليمان عبد العزيز الحبيب، الملاك الأفراد من حيث القيمة السوقية بنحو 29.5 مليار ريال (7.85 مليار دولار)، وذلك من خلال شركة “مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية”.

وارتفعت ملكية سليمان عبد العزيز الحبيب بأكثر من 320 في المائة، بعد القفزات الكبيرة لسهم الشركة، إذ كانت ملكيته تقدر بنحو سبعة مليارات ريال عند طرح الشركة في السوق مطلع 2020.

وتجاوز “سليمان الحبيب” الأمير الوليد بن طلال الذي طالما احتل المركز الأول، من حيث ملكية الأفراد في السوق من خلال حصته في “المملكة القابضة”.

في حين تراجعت ملكية الأمير الوليد بن طلال بعد أن تقلصت ملكيته في سهم “المملكة القابضة”، نتيجة بيعه حصة لصندوق الاستثمارات العامة، لتبلغ ملكيته نحو 27.1 مليار ريال (7.23 مليار دولار).

وأعلنت شركة المملكة القابضة في بيان خلال مايو الماضي، بيع الأمير الوليد بن طلال المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة نحو 625 مليون سهم إلى صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة بلغت حينها 5.68 مليار ريال.

ولم تشمل قائمة أكبر عشرة ملاك أفراد، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، الذي طالما احتل مرتبة متقدمة، ويعود ذلك إلى تأسيسه شركة سلطان القابضة وتحويل جميع استثماراته الشخصية للشركة.

وفي المرتبة الثالثة، جاء خالد الراجحي بقيمة استثمارات 5.5 مليار ريال (1.45 مليار دولار) من خلال ملكيته في بنك البلاد وكذلك شركة الأسمنت السعودية.

فيما حل بعد ذلك كل من ناصر السبيعي، سليمان السليم، محمد السبيعي، من خلال ملكيتهم في شركة المواساة، بقيمة سوقية 4.1 مليار ريال لكل منهم.

وجاء في المرتبة السابعة عبدالرحمن الراجحي، بملكيته في بنك البلاد البالغة 3.5 مليار ريال، ثم حمد الصقري بملكية 2.4 مليار ريال في شركة وقت اللياقة.

وتاسعا حل عبدالله الربيعة بملكيه 1.5 مليار ريال من خلال ملكيته في مجموعة صافولا، وأخيرا في المرتبة العاشرة فواز الحكير بملكية مليار ريال من خلال شركتي المراكز والحكير.

وفي السوق السعودية الرئيسة، يوجد نحو 101 فرد يمتلكون حصصا مباشرة تعادل 5 في المائة وأكثر وبقيمة تصل إلى 108.8 مليار ريال (29 مليار دولار).

ونصيب أكبر عشرة ملاك أفراد يعادل نحو 76.4 في المائة من إجمالي كبار الملاك الأفراد، وهو ما يعني أن قيمة ملكية الباقين (91 فردا) تبلغ نحو 25.9 مليار ريال.

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