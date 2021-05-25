“ارحل” .. نائب كويتي يحمل لافته مثيرة في مجلس الأمة ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رفع النائب الكويتي، صالح المطيري، أثناء تواجده اليوم الثلاثاء في قاعة مجلس الأمة، لافتة كتب عليها عبارة “ارحل”.

النائب صالح المطيري يرفع لافتة خلال تواجده في قاعة المجلس مكتوب عليها "إرحل"#مجلس_الأمة pic.twitter.com/hipIXE7vGk — مباشر نيوز (@mobashernewss) May 25, 2021

وفي تصريح صحفي، علق صالح المطيري على الحدث، وقال: “ما قمنا به ليست غوغائية بل رسالة مفادها ارحل، والاحتجاج السلمي يختصر بكلمة “ارحل” يا رئيس الوزراء“.

القبس تنشر 30 صورة عن لحظة جلوس نواب على مقاعد الحكومة.. داخل #مجلس_الأمةhttps://t.co/d4o2yGpyBC pic.twitter.com/Rnw7xk8UVv — القبس (@alqabas) May 25, 2021

وأضاف: “عدم حضور الحكومة رسالة ويرد عليها برسالة، وهي أن الكويت تستحق الأفضل“.