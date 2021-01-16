ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي

المستقلة/-أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي للمؤشرات.

وارتفعت سيولة بورصة الكويت بنسبة 67.9%، لتصل إلى 226.42 مليون دينار، مقارنة مع 134.88 مليون دينار في الأسبوع السابق.

كما زادت أحجام التداول الأسبوعية بنحو 44.5%، لتصل إلى 1.30 مليار سهم، مقابل 899.96 مليون سهم في الأسبوع الماضي..

وصعد مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 2.52% عند مستوى 6182.79 نقطة بمكاسب بلغت 152 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 6030.79 نقطة.

كما ارتفع “رئيسي 50” بنسبة 1.90% عند مستوى 4761.59 نقطة رابحاً 88.75 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 4672.84 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً بنحو 1.13% عند مستوى 4619.03 نقطة، مقابل 4567.33 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، لتبلغ مكاسبه 51.70 نقطة