ارتفاع كبير باسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاحد

ارتفاع كبير باسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاحد

المستقلة /- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار ، ارتفاعا كبيرا في اسواق العاصمة بغداد واقليم كردستان والبصرة .

واظهرت نشرة لاسعار صرف الدولار تصدر عن “بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين انهما سجلتا سعر صرف جديد اليوم حيث بلغ 154500 دينار عراقي مقابل 100 دولار”.

وتبين النشرة ، أن “اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 154500 دينارا، بينما بلغت اسعار الشراء 153500 دينارا لكل 100 دولار”.