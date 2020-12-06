ارتفاع طفيف لاحتياطيات النقد الأجنبي في مصر

المستقلة/-أظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية نوفمبر 2020 هامشياً ، لتصل إلى 39.221 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي..

وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في أكتوبر الماضي 39.22 مليار دولار، مقابل 38.425 مليار دولار في سبتمبر السابق له.

وأكد البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجى استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجارى خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.