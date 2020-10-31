ارتفاع ضحايا زلزال أزمير إلى 25 قتيلا و804 مصاباً

المستقلة … عاش سكان ولاية ازمير التركية يوم أمس الجمعة حالة من الهلع والخوف بسبب الزلزال الذي ضرب الولاية بقوة سبع درجات على مقياس ريختر.

الزلزال الذي ضرب ازمير دمر العديد من المباني وسجل الاصابات المادية والجسدية والبشرية حتى سجلت السلطات التركية اليوم حصيلة جديدة بسبب الزلزال.

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حيث سُجلت حصيلة جديدة لضحايا زلزال ولاية إزمير التركية، اليوم السبت بـ 25 حالة وفاة و 804 إصابة لمواطنين آخرين.

يذكر ان ولاية أزمير التركية قد تعرضت بعد الزلزال يوم امس الى فيضان في شوارعها.