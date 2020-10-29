ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية 8.30

المستقلة … لا زالت الليرة التركية تعاني من انخفاض مستمر بسعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجلت اليوم اسوء انخفاض لها على الاطلاق هذا العام.

بعد ان عبرت حاجز 800 ليرة تركية مقابل مئة دولار امريكي استمرت الليرة التركية بعدها بالهبوط اكثر فاكثر حتى وصلت اسوء المستويات لها.

اليوم سجلت سعر صرف بلغ 830 ليرة مقابل مئة دولار وهو ما يعتبر السعر الاسوء لها مقابل الدولار الأمريكي ومن المتوقع ان يتهاوى السعر اكثر فاكثر خلال اليوم و الايام المقبلة التالية.

يتوقع محللون ان سعر الصرف سيبقى يشهد انخفاضاً حتى يقترب من 900 ليرة مقابل مئة دولار امريكي.