ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاحد

المستقلة / -عاودت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى الارتفاع في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية ، اليوم الأحد (13 كانون الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 127.100 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف ليوم الخميس الماضي في بورصة الكفاح 126.800 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان:

سعر البيع: 127.500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 126.500 دينار لكل 100 دولار.