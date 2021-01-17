ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-أحمد عبدالله/قالت لجنة أطباء السودان، في بيان منذ قليل، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أمس السبت، ارتفعت إلى 83 قتيلًا و160 جريحا.

وأشار البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهدا كبيرا في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في ظل صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتمريض.

وتأتي اشتباكات السبت بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة.

ونصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا و160 جريحا

اخبار مصر

مصر تغلق ميناءين على المتوسط لسوء الأحوال الجوية

اخبار العراق

القوة الجوية يصعق أربيل بثلاثية في الدوري العراقي

اخبار العراق

أسامة رشيد على أعتاب الانتقال إلى الدوري التركي

اخبار العراق

علي عدنان ينافس نجم توتنهام على جائزة آسيوية

اقتصادية

بورصة مصر تربح 3.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع

رياضية

خريبين يعود إلى الدوري الإماراتي

رياضية

خريبين يعود إلى الدوري الإماراتي

اخر الاخبار

إليسا تواصل مهاجمتها للحكومة اللبنانية: الجحيم يتسع للجميع

اخر الاخبار

هل يزيح”اليورو” الدولار من عرش أسواق العملات؟

اخبار العراق

الاعرجي يكشف عن قرار القوى السياسية والرئاسات بعدم اجراء الانتخابات المبكرة

اخر الاخبار

وفاة أسطورة التانغو خوان كارلوس بكورونا

اخر الاخبار

العراق يسجل 645 اصابة جديدة بكورونا و9 وفيات خلال يوم واحد

اخر الاخبار

الدفاع تنعى ضابطا رفيعا واثنين من جنوده اثر تفجير استهدفهم

اخر الاخبار

فيديو.. في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب انفصال فاتن حمامة عن عمر الشريف

اخبار العراق

زين كاش تقدم عرض حصري لزبائنها من أصحاب المحافظ الدائمية

اخبار العراق

استرجع حتى 5% من مشترياتك ويا “زين كاش”