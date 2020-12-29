ارتفاع المضاربة على الدولار لأعلى سعر خلال عشر سنوات

المستقلة/أمل نبيل/ضاعف المضاربون رهاناتهم مقابل الدولار قبل نهاية العام..بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وارتفع صافي المراكز غير التجارية القصيرة في العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ مارس 2011 ، وفقًا لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.

وانخفض مقياس العملة الأمريكية بما يزيد عن 6٪ هذا العام حيث تحول المستثمرون ضد الدولار وسط التيسير النقدي غير المسبوق من الاحتياطي الفيدرالي والابتعاد عن الملاذ.

الأمن.

قال فيشنو فاراثان ، مدير الاقتصاد والاستراتيجية في بنك ميزوهو في سنغافورة ، “إن صناديق التحوط لديها أسباب جيدة للمراهنة ضد الدولار “. “لدينا بنك فيدرالي ملتزم بتحويل نموذجي في سياسته يقلل بشكل ملموس من مخاطر تطبيع السياسة ، والعجز المزدوج الآخذ في الاتساع يجعل الأمر أسهل بالنسبة للمراهنات على الدولار القصير.”

وذكر الاستراتيجيون في “جولدمان ساكس” لإدارة الأصول أن مزيج العائدات الحقيقية الأمريكية السلبية والقيم المرتفعة عبر الأصول الأمريكية والعجز في الحساب الجاري الذي يتطلب انخفاضاً في قيمة الدولار لإتاحة التمويل سيضغط على الأرجح على العملة العام المقبل

وانخفض مؤشر “بلومبرج” الفوري للدولار بنسبة 0.3% ، وارتفعت عائدات الخزانة لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 0.94%.

وقال فريق “جولدمان”: “نتوقع استمرار التراجع في قيمة الدولار في 2021…وقد تؤثر آليات السيولة وأنباء الفيروس على توقيت ضعف الدولار، ولكن ليس بالضرورة على الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط”.