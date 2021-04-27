ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات اوبك بروز انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام

المستقلة /- شهدت اسعار النفط ارتفاعا اليوم الثلاثاء، مع توقع منظمة أوبك+ انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام، حتى مع تفشي فيروس Covid-19 في الهند ودول أخرى مما أثر على توقعات الطلب على المدى القريب.

ورفعت لجنة فنية في أوبك+ توقعاتها لنمو الطلب في عام 2021، لكنها حذرت من أن تجدد ظهور فيروس في الهند واليابان والبرازيل يمكن أن يعرقل تعافي الطلب على النفط.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، الإثنين، إن هناك “مؤشرات إيجابية” في الاقتصاد العالمي، لكنه أشار أيضًا إلى عوامل في سوق النفط تتطلب يقظة مستمرة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بنسبة 0.92 ٪ إلى 62.48 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 5:40 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام برنت لتسوية يونيو 0.60 بالمئة إلى 66.62 دولاراً في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

توقعت لجنة أوبك + للخبراء الفنيين أن يرتفع استهلاك النفط بمقدار 6 ملايين برميل يوميًا هذا العام عن العام الماضي، وفقًا للمندوبين الذين حضروا الجلسة يوم الاثنين، وقالوا إن معظم مخزونات الوقود التي تراكمت خلال الوباء ستزول بحلول نهاية هذا الربع.

كان الانتعاش مدفوعًا بانتعاش قوي في الصين والولايات المتحدة، في حين تظهر بعض المؤشرات الإيجابية في أجزاء من أوروبا، وتعافى اقتصاد كوريا الجنوبية بوتيرة أقوى من المتوقع في الربع الأخير، حيث انتعش الاستثمار مع نمو الصادرات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات اوبك بروز انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام

اخبار العراق

الرافدين : توزيع رواتب عدد من الوزارات عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

اخبار العراق

متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تأثر العراق بحالة من عدم الاستقرار الجوي

اخبار العراق

محافظ الانبار : تخصيص 100 مليار لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع المطار

اخر الاخبار

فيديو.. فنانة تونسية مهددة بالقتل بسبب دورها في مسلسل مصري

اخر الاخبار

فيديو.. “لست مُلحدة” إعلامية مصرية تكشف سبب هجومها على الشيخ الشعراوي

اخر الاخبار

فيديو.. “لست مُلحدة” إعلامية مصرية تكشف سبب هجومها على الشيخ الشعراوي

اخر الاخبار

فيديو.. أميرة الناصر تحدث ضجة بعد تقبيل قدم زوجها

اخر الاخبار

إصابة الإعلامية الكويتية أبرار المفيدي بفيروس كورونا

رياضية

مدرب يوفنتوس السابق يضع شرطا للعودة

اخر الاخبار

شاهد.. سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلاد ابنها “شادي”

رياضية

ريال مدريد ضد تشيلسي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اخر الاخبار

تامر حسني يستعين برأي الجمهور بشأن هذا الأمر

اخبار العراق

حسابيا.. هل خرج القوة الجوية من دوري أبطال آسيا

رياضية

القوة الجوية يسقط ضد الشارقة في أبطال آسيا

اخبار العراق

الخطابي: كربلاء تعاني من مظلومية كبيرة