ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات النفط الامريكية

المستقلة /- ارتفع النفط الخام يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع ورفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط ، لكن المكاسب حدتها مخاوف بشأن فيروس كورونا وزيادة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 64.09 دولاراً للبرميل في الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 39 سنتا يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.7٪ إلى 60.58 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاع يوم الثلاثاء بمقدار 48 سنتًا.

وعززت علامات الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة المكاسب الأخيرة في أسعار النفط ، لكن المخاوف بشأن توقف إطلاق اللقاحات في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد الإصابات بكوفيد -19 في الهند والبرازيل حد من المكاسب.

وعدلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها يوم الثلاثاء لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام ، وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب بمقدار 5.95 مليون برميل يوميا في عام 2021 ، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي. .

ودعما للسوق بشكل أكبر ، قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت تراجع مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أبريل نيسان .

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