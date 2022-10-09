ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي..اليوم الاحد

المستقلة/-شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.150 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.050 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ(1470) ديناراً لكل دولار.

 

اقرأ المزيد
اخبار العراق

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم الخميس

اخبار العراق

هبوط جديد لـ الليرة التركية مقابل الدينار العراقي لـ يوم الخميس

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي..اليوم الاحد

اخبار العراق

متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تركز الأمطار المرتقبة على شمال غرب البلاد

اخر الاخبار

النزاهة توقف ثلاثة مسؤولين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك

اخر الاخبار

صحيفة : تصريحات بايدن حول تهديد “الهرمجدون النووي” تثير ردود فعل صاخبة

اخر الاخبار

بحث طبي : السمك المملح قد تلعب دورا في الإصابة بالسرطان

اخبار مصر

يورغن كلوب يأمل في استعادة محمد صلاح براعته التهديفية قريبا

اخر الاخبار

هيونداي : سيارة Ioniq 6 الكهربائية ستقطع 614 كم في الشحنة الواحدة

اخر الاخبار

هيونداي : سيارة Ioniq 6 الكهربائية ستقطع 614 كم في الشحنة الواحدة

اخر الاخبار

اردوغان يتعهد بخفض سعر الفائدة شهريّا ما دام هو في السلطة

اخر الاخبار

سامسونغ تستعد لإطلاق حاسبها اللوحي من بين أفضل حواسب Galaxy

اخر الاخبار

معلومات عن انفجار “جسر القرم” .. وعبارات لوصل الجزيرة بروسيا

اخبار فلسطين

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

اخبار العراق

أربيل تستضيف ندوة نقاشية عن كتاب ” دين العقل … و فقه الواقع”

اخبار العراق

منظمات مدنية تبحث الحلول للازمة الراهنة

اخر الاخبار

تعيين قائد جديد للقوات الروسية في أوكرانيا

اخبار العراق

قائد شرطة ميسان يوجه بحجز الدراجات التي لاتحمل مستمسكات رسمية

اخر الاخبار

المصممات الاماراتيات يخطفن الأنظار في “الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات”