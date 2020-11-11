ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات

المستقلة/- استهلت أسعار الذهب التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء،على ارتفاع فوق حاجز ال1880

دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% مسجلة 1881.30 دولار للأوقية ، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% عند 1883.90 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.5% عند 892.17 دولار للأوقية، فيما زاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.3% مسجلاً 2479.39 دولا للأوقية.

ويعد الذهب ملاذ أمنا للاستثمار في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية، ويتخوف العالم من حدوث تباطؤ اقتصادي مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.