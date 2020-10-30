ارباح شركة جوجل اكثر من 46.2 مليار دولار فى الربع الثالث

المستقلة / -منذ إصدار تقرير الأرباح الأخير فى يوليو، زادت إيرادات ألفابيت، الشركة الأم لجوجل إلى 46.2 مليار دولار فى الربع الثالث من هذا العام، متفوقة على مبلغ 38.3 مليار دولار الذى حققته خلال الربع الماضى و 40.5 مليار دولار فى العام الماضى لنفس الفترة، كما بلغ صافى دخل ألفابيت 11.2 مليار دولار هذا الربع، هو تحسن كبير مقارنة بـ 7 مليارات دولار عن العام الماضى أيضًا.

يمكن أن تُعزى الزيادة العامة فى الإيرادات فى الغالب إلى “زيادة إنفاق المعلنين على البحث و يوتيوب، بالإضافة إلى استمرار القوة فى Google Cloud and Play” ، وفقًا للمدير المالى روث بورات فى البيان الصحفى للشركة.

قال الرئيس التنفيذى ساندر بيتشاي: “أظهر هذا العام، بما فى ذلك هذا الربع من العام، مدى أهمية البحث عن المنتج التأسيسى لشركة جوجل بالنسبة للأشخاص”.

واعترف بيتشاى بالدعوى القضائية التى رفعتها وزارة العدل والتى تتهم الشركة بالاحتكار بشكل غير قانونى، فيما يتعلق بالبحث والإعلانات، وقال بيتشاي: “فيما يتعلق بالدعوى القضائية التى رفعتها وزارة العدل، نعتقد أن منتجاتنا تخلق فوائد كبيرة للمستهلكين وستدعم قضيتنا بثقة”.

سلط بيتشاى الضوء أيضًا على بعض التغييرات التى أصدرتها جوجل مؤخرًا بشأن البحث، بما فى ذلك بعض ترقيات الذكاء الاصطناعى وخوارزمية تهجئة محسّنة وميزة البحث عن الأغانى لمساعدة الأشخاص على تحديد الأغانى العالقة فى رؤوسهم.

وقال بيتشاى فى بيان: “كان لدينا ربعًا قويًا، بما يتوافق مع بيئة الإنترنت الأوسع، ونظرًا لأن هذه النتائج تمثل أرباح الشركة للربع المنتهى فى 30 سبتمبر، فإنها لا تتضمن مبيعات أحدث هواتف جوجل الرئيسية أو الأجهزة المنزلية الذكية”.

ووصفها بيتشاى بالمنتجات الجديدة الرائعة المتاحة للعطلات، قائلاً إن هواتف Pixel الجديدة و Chromecast تمت مراجعتها بشكل إيجابى، وأضاف: “لدينا خارطة طريق منتج رائعة فى المستقبل”.

وأوضح بيتشاى إن البحث والأجهزة يجتمعان عندما تفكر جوجل فى خدمة مستخدميها بالمعلومات التى يبحثون عنها فى مكان وجودهم، وقال: “بالنسبة إلينا، من المهم بشكل شامل أن نلبى احتياجات المستخدمين من المعلومات، من خلالها تعمل أيضًا فرصة تحقيق الدخل أيضًا”.

وأشار بيتشاى إلى أنه “كدليل على العصر، ارتفعت المشاهدات لمقاطع فيديو التأمل الإرشادى بنسبة 40 فى المئة، بينما تمت مشاهدة البرامج التعليمية لأقنعة الوجه DIY أكثر من مليار مرة، وقال إن الاشتراكات مستمرة فى النمو، مع أكثر من ثلاثين مليون مشترك فى الموسيقى والخدمات المتميزة ونحو خمسة ملايين فى نسخة تجريبية مجانية.

على الرغم من تحقيق عائدات أفضل من العام الماضى، يبدو أن نمو ألفابيت قد تباطأ، إذ بلغت الزيادة فى الإيرادات خلال هذا الربع من العام 14 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 20 بالمئة، ومع ذلك بشكل عام تحقق الشركة أرباحًا أكثر مما حققته فى عام 2019 حتى الآن، وذلك على الرغم من الوباء.