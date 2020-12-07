اختيار الأردنية تارا عبود ضمن “نجوم الغد العرب 2020”

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت مجلة”سكرين إنترناشونال” عن اختيار الممثلة الأردنية الصاعدة تارا عبود ، ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب 2020 التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها المجلة عن اختياراتها لبرنامج نجوم الغد العرب ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة على هامش المهرجان، وتجمع صُنَّاع الأفلام من داخل وخارج العالم العربي لترويج وتطوير أساليب الحكي من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى إدارة البرنامج واختيار نجومه مراسلة سكرين إنترناشونال في العالم العربي ميلاني جودفيلو، بمشاركة من زملائها في المجلة، المحرر مات مولر، والناقد فين هاليجان.

وقد بدأت تارا مسيرتها بعدد من الأفلام القصيرة، بداية بفيلم ورا الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم قدمت دوراً رئيسياً بفيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الممثل عامر الخفش، 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، والفيلم الحائز على جوائز حياة (2019) للمخرجة لين عوض.

وبعد دورها بالمسلسل الأردني “عبور” ،الذي عُرض عربياً خلال موسم رمضان التلفزيوني في 2019، رشحتها النجمة صبا مبارك لدور البطولة للمخرج المصري محمد دياب لبطولة فيلمه المنتظر أميرة الذي ينتجه المخرج والمنتج الفلسطيني هاني أبوأسعد، بالتعاون مع المنتج والمؤلف المصري محمد حفظي.