سوريا ..”قسد” تختطف عدداً من المدنيين في ريف دير الزور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قامت ميليشيا “قسد” باختطاف عدد من المدنيين في قرية الزر بريف دير الزور واقتادتهم إلى جهات غير معلومة.

وبحسب وكالة الأنباء العربية السورية “سانا” قالت مصادر أهلية إن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مدعومة بطيران مروحي أمريكي، داهمت منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر أن “قسد” كانت قد نشرت مسلحيها على مشارف القرية قبل القيام بعملية المداهمة والخطف.

يشار إلى أن ميليشيا “قسد” والتي ترمز اختصارا لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، كانت قد صعدت من عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تنتشر فيها، وقامت باختطاف العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها.

وكانت قرى ومناطق محافظة الرقة قد شهدت في الأول من مارس/ آذار الماضي، إضرابا للمدارس احتجاجا على ضغوطات وممارسات ميليشيات “قسد”، بحق المعلمين وقرارها القاضي بزجهم في الخدمة في صفوفها وسوقهم قسرا إلى معسكرات التدريب تحت مسمى “التجنيد الإجباري”.

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