اختراق حساب رانيا يوسف على تطبيق “واتساب”.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، اختراق حسابها على تطبيق واتساب الشهير ، محذرة أصدقائها من التعامل مع أى محادثة ترسل من رقمها.

ونشرت يوسف منشورًا عبر خاصية الاستورى بحسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة:”لكل أصدقائى اللى معاهم رقمى .. تم اختراق الواتساب الخاص بي ومحدش يتعامل نهائيا مع أى محادثة أو أى طلبات عبر الرقم .

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قررت تأجيل دعوى تعويض بـ 5 مليون جنيه للإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد رانيا يوسف بتهمة السب والقذف لجلسة 17 يوليو المقبل.

وأقام الإعلامى العراقى نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”.

وجاء فى الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها فى برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

من جانب آخر ، بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الرابع من مسلسل الآنسة فرح،

العمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل “ملوك الجدعنة” وهو من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، وليد فواز، فرح يوسف، من إخراج أحمد خالد موسى.