احوال الطقس : العراق سيتأثر بموجة حر جديدة مطلع الأسبوع المقبل

المستقلة/-تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بموجة حر جديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء على ما هي عليه حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع درجات حرارة حول المعدل العام”.

وأضاف، أن “آخر التوقعات تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وتستمر خلال الأسبوع المقبل بدرجات خمسينية في بعض مدن الجنوب والفرات الأوسط مع رياح يغلب عليها السكون”.

وتابع، “كما ستشهد البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في الرطوبة النسبية، ومن الممكن أن يصنف هذا الارتفاع كموجة حر (تستمر لأسبوع تقريبا)، وربما هي آخر موجة خلال فصل الصيف الحالي”.