احوال الطقس : البلاد تتأثر بموجة رطوبة وتقلبات في الرياح حتى السبت المقبل

احوال الطقس : البلاد تتأثر بموجة رطوبة وتقلبات في الرياح حتى السبت المقبل

المستقلة /- تشير التنبؤات الجوية، إلى تأثر البلاد بموجة رطوبة وتقلبات في الرياح حتى يوم السبت المقبل.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “خرائط الطقس تشير إلى تأثر المدن الجنوبية في البلاد بموجة رطوبة، وتقلبات في الرياح بباقي المدن، لتنتهي الموجة خلال ساعات فجر أو صباح يوم السبت المقبل”، مبينا، أن “الرياح ستستقر بعد ذلك إلى شمالية غربية”.

وأضاف، أن “مؤشرات الطقس تشير إلىى انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة المتوسطة الحالية في وسط وغرب وشمال البلاد اعتباراً من يوم السبت المقبل، واعتبارا من الأحد المقبل ستنتهي في مدن الجنوب”.