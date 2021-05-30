“احترموا حياتى الشخصية”.. الشائعات تلاحق الفنانة التونسية درة

المستقلة/- منى شعلان/ عبرت الفنانة التونسية درة عن إنزعاجها الشديد من الشائعات التي تلاحقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحملها وموافقتها على الزواج من رجل الأعمال ومصمم الديكورات المعروف، هاني سعد، كزوجة ثانية.

وأكدت درة في ردها على متابعة لها بموقع ”انستغرام“، اتهمتها بأنها أصبحت شخصية شريرة بعدما خطفت زوجا من زوجته، قائلة إن ”هذا الطلاق مثبت في عقد زواجها، وذلك لقطع الحديث تماما عن كونها الزوجة الثانية“.

وشددت درة على أن عقد زواجها موثق ومسجل في تونس التي تمنع تعدد الزوجات، قائلة إن ”الطلاق مكتوب في عقد الزواج ومفيش حد بينشر أوراقه الرسمية للناس وهي حاجة المفروض ما تخصهمش أساسا“.

وفى سياق متصل نفت درة شائعة حملها التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وكتبت فى تغريدة لها قائلة:”أرجو التوقف عن ترويج الشائعات حولي، لست حامل وأرجو احترام حياتي الشخصية، شكرا”.

وكانت درة قد ارتبطت بالمهندس هاني سعد، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بحفل أقامته في الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني.

يذكر أن درة شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” الذي تم عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان الماضي، وهو عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إنتاج سينرجي، إخراج محمد العدل، وبطولة هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد لطفي، نجلاء بدر، محمود البزاوي، محمد ثروت، مصطفى درويش، نورهان، محمود الليثي، أمير شاهين، وندى موسى.

 

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