اتهامات لحكم مباراة السيتي بإهانة لاعبي باريس

المستقلة/- واجه الحكم الهولندي بيورن كايبرز، الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اتهامات بإهانة لاعبين من فريق العاصمة الفرنسية، وذلك وفقا لما أكده لاعبا الوسط، الإيطالي ماركو فيراتي، والإسباني أندر هيريرا.

وقال هيريرا في حديث مع قناة “أر أم سي سبورت” إثر خروج فريقه من المسابقة :”أريد أن أقول شيئا، نتحدث عن الاحترام مع الحكام، لكنه (الحكم) قال: (أغرب عن وجهي) (باستخدام عبارة نابية) إلى (الأرجنتيني) لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك، نعاقب لثلاث أو أربع مباريات”.

فيما أكد فيراتي: “أنا أيضا سمعته، قال لي (اللعنة عليك). إذا قلت أنا ذلك، سأعاقب لعشر مباريات”.

كما علق البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي في سان جيرمان على هذه المسألة بالقول: “تحدثنا عن ذلك، أعتقد أنكم عثرتم على المشاهد، إنها واضحة لدرجة حتى أنني لن أعلق. إنه لأمر مخز، لا أريد أن نربط خروجنا بالتحكيم، لكني أعتقد أنه كان هناك الكثير من المواقف التي ربما لم يتم التعامل معها بشكل جيد”.

فيما لم يول المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أهمية كبرى للموضوع: “فيراتي وأندر هيريرا تحدثا عن ذلك على التلفاز، يجب أن نصدق ما قالاه لنا، لكن الأهم اليوم هو أننا لسنا في النهائي، لم أسمع شيئا من مقاعد البدلاء، الاتحاد الأوروبي للعبة سيفتح تحقيقا ربما، ولكن ذلك ليس عذرا (لخسارتنا)”.

وخرج سيتي فائزا 2-0 على ملعب الاتحاد في مانشستر، بعد أن حمل معه تقدما 2-1 من الذهاب في العاصمة الفرنسية ليبلغ النهائي الأول في تاريخ النادي.

وطرد الأرجنتيني أنخل دي ماريا من جانب الضيوف في الدقيقة 69 بعد أن دهس عن قصد على رجل البرازيلي فيرناندينيو.

 

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