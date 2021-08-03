اتهامات أخلاقية تلاحق لاعب منتخب مصر الأولمبي

المستقلة/- أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تسليم نتائج التحقيقات مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية بناء على طلب الجهتين.

واتهم عبد الرحمن مجدي بالتحرش بإحدى عاملات فندق إقامة منتخب مصر الأولمبي في طوكيو، قبل عودة الفراعنة إلى مصر حيث تم الكشف عن الواقعة التي ظلت طي الكتمان طوال مشوار الفريق في الأولمبياد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية على علم بكل تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وطلبا الاطلاع على المستجدات بصفة مستمرة للتأكد من معاقبة اللاعب واتخاذ إجراء معه.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا بشأن الواقعة أمس، أكد فيه التزامه بالشفافية، وقرر إيقاف اللاعب لحين الانتهاء من التحقيق معه.

ورفض عبد الرحمن مجدي الاتهامات المنسوبة إليه وقال في بيان عبر إنستجرام أمس إن ما حدث “سوء تفاهم بسبب اختلاف اللغة والثقافات”.