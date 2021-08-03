اتهامات أخلاقية تلاحق لاعب منتخب مصر الأولمبي

المستقلة/- أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تسليم نتائج التحقيقات مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية بناء على طلب الجهتين.

واتهم عبد الرحمن مجدي بالتحرش بإحدى عاملات فندق إقامة منتخب مصر الأولمبي في طوكيو، قبل عودة الفراعنة إلى مصر حيث تم الكشف عن الواقعة التي ظلت طي الكتمان طوال مشوار الفريق في الأولمبياد.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية على علم بكل تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وطلبا الاطلاع على المستجدات بصفة مستمرة للتأكد من معاقبة اللاعب واتخاذ إجراء معه.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا بشأن الواقعة أمس، أكد فيه التزامه بالشفافية، وقرر إيقاف اللاعب لحين الانتهاء من التحقيق معه.

ورفض عبد الرحمن مجدي الاتهامات المنسوبة إليه وقال في بيان عبر إنستجرام أمس إن ما حدث “سوء تفاهم بسبب اختلاف اللغة والثقافات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

 الرئيس السيسي يوجه بتنفيذ مبادرة جديدة

اخر الاخبار

نظرية الأمننة … قراءة نقدية (الحلقة الثالثة)

اخبار العراق

الثقافة تفتح باب التقديم لجائزة الإبداع العراقي لعام 2021

رياضية

اتهامات أخلاقية تلاحق لاعب منتخب مصر الأولمبي

اخر الاخبار

مركز “بيت خبرة” يبحث أنشاء تصاميم مشاريع كبرى  في كربلاء

اخبار فلسطين

الرجوب يتعرض لانتقادات جديدة إثر رحلته الى طوكيو

رياضية

الشرطة يقترب من ضم نجم منتخب سوريا

رياضية

الشرطة يقترب من ضم نجم منتخب سوريا

رياضية

يوفنتوس يضم لاعبا برازيليا

رياضية

سان جيرمان يشن حربا على مبابي

رياضية

جاريث بيل يقدم وعدا لجماهير ريال مدريد

اخبار العراق

المنافذ الحدودية : ضبط 14 حاوية معدة للتهريب في ميناء أم قصر

اخر الاخبار

استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب المخاوف من قيود كورونا

اخر الاخبار

طمية حائل واسطورة العشق الخالد في شبه الجزيرة العربية

اخبار العراق

طقس العراق : انتشار السحب العالية والمتوسطة مع تساقط الامطار في الشمال

اخبار العراق

بسبب كورونا.. ديالى تمنع اقامة مجالس وشعائر عاشوراء في الاماكن المغلقة

اخبار العراق

النفط : إضافة منظومات الغاز للعجلات كوقود من المشاريع الحيوية المهمة