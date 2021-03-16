“اتقوا الله”.. دينا فؤاد توجه رسالة غاضبة لهؤلاء

المستقلة/- منى شعلان/ وجهت الفنانة المصرية دينا فؤاد ، رسالة غاضبة إلى الحاقدين على الفنانين بوجه عام، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتبت دينا فؤاد ، قائلة: “معلش يا جماعة وانتو بتحسدوا على الصور، والخروج والنجاح، والسفر والشغل، واللمة، والحب، ابقوا خدوا بصة كده على خيبتنا، وانهزمنا، والسواد اللي حوالين عنينا، والدكاترة، والإرهاق والحاجات اللي خسرناها و بنخسرها، يمكن تتقوا الله وتفهموا إن ربنا بيقسم بينا كلنا الحياة بكل عدل”.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا فؤاد، في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير” وتظهر من خلاله فى شخصية “قدرية” فتاة بنت بلد تحب زوجها وتدافع عنه.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، كان مسلسل “جمال الحريم”، الذى عرض مؤخراً ، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، حيث أبدعت في تقديم شخصية “حنان” رغم صعوبته ببراعة شديدة، وإتقان كبير.

مسلسل “جمال الحريم”، من بطولة عدد كبير من الفنانين، منهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجي.