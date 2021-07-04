اتحاد الكرة يحقق في شكاوى اللاعبين ضد الطلبة

المستقلة/- استدعى اتحاد الكرة العراقي 15 لاعبا ومدربا مثلوا الطلبة سابقا إلى مقر الاتحاد للنظر في شكواهم المقدمة بحق الإدارة السابقة نتيجة الديون المتراكمة على النادي.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية إن الاتحاد وجه الدعوة لكل من محمد رباط وصباح جعير وشاكر محمود وحسين علي وحيد ومحمد علي كريم ونبيل صباح ورضا نصر الله وأحمد اياد ومروان حسين وعلي لطيف وسعد جاسم وأمجد كلف ومصطفى جودة ونبيل زكي وثامر فؤاد بالإضافة إلى ممثل النادي لمناقشة شكوى اللاعبين.

وبين أن اللاعبين سبق وأن قدموا شكوى لدى الاتحاد الآسيوي ضد النادي بسبب مستحقات مالية متفاوتة لهم، لافتا إلى أن هناك لاعبين أخرين أيضا لم تتم دعوتهم وتقدموا بشكوى مماثلة على نادي الطلبة.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي أكد على لجنة التراخيص الآسيوية بضرورة حل ديون جميع الأندية قبل منح النادي الرخصة الآسيوية في الموسم المقبل.

يذكر أن عدد كبير من اللاعبين تقدموا بشكاوى ضد 15 ناديا بسبب ديون مالية لم تسدد من مواسم سابقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

رونالدو يحسم موقفه من الاستمرار مع يوفنتوس

رياضية

كاتانيتش يحسم موقفه مع منتخب العراق

رياضية

اتحاد الكرة يحقق في شكاوى اللاعبين ضد الطلبة

اخر الاخبار

هزة أرضية بقوة 3.2 درجة تضرب في الأردن

اخبار مصر

قناة السويس تكشف موعد توقيع الاتفاق النهائي لمفاوضات ايفر جيفين

اخر الاخبار

ما هو التفسير القانونى “للتعبئة” التي أصدر الأسد مرسوما بشأنها اليوم؟

اخر الاخبار

 تحذيرات من فقدان مئات أصناف الأدوية قى لبنان

اخر الاخبار

 تحذيرات من فقدان مئات أصناف الأدوية قى لبنان

اخر الاخبار

ميرنا الهلباوي بعد انفصالها عن محمد عطية: الحمدلله

اخر الاخبار

شاهد.. تصريحات نارية لـ داليا نعيم مع نزار الفارس

اخبار مصر

ثورة 30 يونيو واستعادة الهوية المصرية

اخبار فلسطين

أبو مرزوق يؤكد: لا تفاوض ولا اتفاق سلام مع إسرائيل

اخبار السعودية

السعودية تقصر دخول الأماكن العامة على المحصنين ضد كورونا

اخر الاخبار

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة مالية لدخول المسجد الحرام دون تصريح

اخر الاخبار

ليبيا.. الدبيبة يدعو جميع الأطراف إلى تنازلات لإجراء الانتخابات في موعدها

اخر الاخبار

قتلى وجرحى فى قصف معسكر لقوات الجيش اليمنى في أبين

اخر الاخبار

جنرال إثيوبي يعلن رفع مستوى تأهب القوات ويكشف مصير الملء الثانى لسد النهضة