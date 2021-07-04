اتحاد الكرة يحقق في شكاوى اللاعبين ضد الطلبة

المستقلة/- استدعى اتحاد الكرة العراقي 15 لاعبا ومدربا مثلوا الطلبة سابقا إلى مقر الاتحاد للنظر في شكواهم المقدمة بحق الإدارة السابقة نتيجة الديون المتراكمة على النادي.

وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية إن الاتحاد وجه الدعوة لكل من محمد رباط وصباح جعير وشاكر محمود وحسين علي وحيد ومحمد علي كريم ونبيل صباح ورضا نصر الله وأحمد اياد ومروان حسين وعلي لطيف وسعد جاسم وأمجد كلف ومصطفى جودة ونبيل زكي وثامر فؤاد بالإضافة إلى ممثل النادي لمناقشة شكوى اللاعبين.

وبين أن اللاعبين سبق وأن قدموا شكوى لدى الاتحاد الآسيوي ضد النادي بسبب مستحقات مالية متفاوتة لهم، لافتا إلى أن هناك لاعبين أخرين أيضا لم تتم دعوتهم وتقدموا بشكوى مماثلة على نادي الطلبة.

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي أكد على لجنة التراخيص الآسيوية بضرورة حل ديون جميع الأندية قبل منح النادي الرخصة الآسيوية في الموسم المقبل.

يذكر أن عدد كبير من اللاعبين تقدموا بشكاوى ضد 15 ناديا بسبب ديون مالية لم تسدد من مواسم سابقة.