ابنة الاسد تحصل على 99% بالتوجيهي

المستقلة /- تداول سوريون صورة عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة لابنة الرئيس السوري زين بشار الأسد وفيها يظهر أنها نجحت بمعدل يقترب من يفوق 99%

وأظهرت الصور التي تم تداولها مساء اليوم إثر نشر نتائج الثانوية أن زين حصلت على معدل 238.2 من أصل 240، في الشهادة الثانوية الفرع العلمي.

ونشر كثير من السوريين صورا لزين وللرئيس ووجهوا لهما المباركات.

وأظهرت النتائج التي نشرتها وزارة التربية أن عدد الذين حصلوا على العلامة التامة في الفرع العلمي بلغ 19 طالبا، من محافظات دمشق وريف دمشق، ودرعا والسويداء، وحلب، واللاذقية، وطرطوس.

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