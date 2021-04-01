ابتكار ياباني : عقار يجدد الأسنان بعد فقدانها

المستقلة /-  ابتكر علماء من جامعتي كيوتو وفوكوي في اليابان، عقارا جديدا من شأنه تجديد الأسنان بعد فقدانها؛ ما يوفر الأمل لملايين الأشخاص الذين يحتاجون لاستخدام أطقم الأسنان.

واكتشف الباحثون أن تثبيط جين ”USAG-1“ بالعقار الجديد، يسمح للأسنان بالنمو مرة أخرى بغض النظر عن المرحلة العمرية.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يستهدف عقار المضاد الحيوي، الجين الذي يمنع نمو الأسنان بعد التقدم في العمر، ويثبطه؛ ما يسمح للأسنان بالنمو بعد فقدانها، وهو ما ثبتت فاعليته في الدراسات التي تمت على الفئران والنمس، التي فقدت أسنانها ثم عادت لتجديدها بشكل كامل بعد تلقي العلاج.

ودرس الباحثون اليابانيون الجزيئات التي من المعروف أنها تشارك في نمو الأسنان، وتمكنوا من تحديد الجين الذي يوقف عملية النمو عند وصول الثدييات إلى سن معينة.

وبعد ذلك طور الفريق عقارا يمكنه تثبيط نشاط هذا الجين، للسماح للأسنان بالنمو، وقال الدكتور كاتسو تاكاهاشي من كلية الطب العليا بجامعة كيوتو: ”كنا نعرف أن تثبيط جين (USAG-1) يفيد نمو الأسنان، ولكن ما لم نكن نعرفه هو ما إذا كان ذلك كافيا، إذ يدخل العديد من المواد الكيميائية في عملية نمو الأسنان“.

وأعطى الباحثون جرعة واحدة من العقار الذي يستهدف ”USAG-1“ للحيوانات في التجربة، وكانت كافية لتجديد سن كاملة، وبعد نجاح التجارب على الفئران، كرر الباحثون التجربة على النمس، وذلك لأنه يمتلك أسنانا أكثر تعقيدا وأقرب إلى أسنان الإنسان، وبالفعل نجحت التجربة أيضا.

وقال الدكتور تاكاهاشي: ”خطتنا التالية هي اختبار الأجسام المضادة على الحيوانات الأخرى مثل: الخنازير والكلاب، قبل الوصول إلى التجارب على الإنسان؛ ما من شأنه مساعدة الناس يوما ما في الاستغناء عن الأسنان الاصطناعية“.

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