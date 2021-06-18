إيمي سمير غانم من أمام قبر والدها: بحبك

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم للجمعة الرابعة على التوالي.

ونشرت إيمي سمير غانم فيديو من أمام قبر والدها عبر خاصية “ستوري” حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وكتبت: “بحبك”.

يذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا، منذ أكثر من 4 أسابيع، وذلك عن عمر ناهز الـ 84 عاما إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بخلل فى وظائف الكلى.

وفي سياق متصل، لازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى تعاني من مضاعفات فيروس كورونا المستجد، ومازالت لا تعلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

الجدير بالذكر أن دلال عبد العزيز كانت قد أصيبت بالفيروس أثناء تصوير مسلسل “عالم موازي” مع دنيا سمير غانم، كما شاركت عبد العزيز في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ملوك الجدعنة” مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.