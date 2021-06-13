إيران ترصد مكافأة كبيرة للفوز على العراق

المستقلة/- رصد الاتحاد الإيراني لكرة مكافأة كبيرة للاعبي المنتخب حال الفوز على العراق في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الإيراني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وکأس آسیا 2023.

الاتحاد الإيراني لكرة القدم سيقدم مكافأة مالية وقدرها (5 آلاف دولار) لكل لاعب في حال الفوز ضد ⁧‫العراق.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة سيضمن التأهل إلى المرحلة النهائیة للتصفیات الآسیویة المزدوجة.

ويحتل منتخب العراق صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 17 نقطة، وفي المركز الثاني منتخب إيران برصيد 15 نقطة.