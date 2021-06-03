إنتر ميلان يعين مدربا جديدا

المستقلة/- أعلن نادي إنتر ميلان اليوم الخميس، تعيين سيموني إنزاجي مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا لأنطونيو كونتي.

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: “يود نادي إنتر ميلان أن يرحب بسيموني إنزاجي بصفته مدربا جديدا للفريق الأول، حيث وقع عقدا لعامين مع النيراتزوري”.

يُذكر أن النادي توصل لاتفاق مع المدير الفني السابق أنطونيو كونتي لفسخ عقده بالتراضي، بعدما قاد النيراتزوري للتتويج بلقب الكالتشيو بعد غياب طويل.

وغادر كونتي الفريق بسبب رغبة الإدارة في توفير سيولة مالية من خلال بيع بعض النجوم.

ومن المتوقع أن يتم بيع المغربي أشرف حكيمي، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بضمه، ويسعى إنتر ميلان للحصول على 80 مليون يورو من الصفقة، واستغلال الأموال للحفاظ على قدرة الفريق على المنافسة.
بينما يعد مستقبل إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش محل شك، حيث تنتهي عقود الثنائي عام 2022، أما روميلو لوكاكو فقد أكد أنه سيستمر مع الفريق، وأنه أجرى محادثات إيجابية مع المدرب الجديد.

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