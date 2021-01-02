إنتاج النفط في روسيا يتراجع لأدنى مستوياته

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المستقلة/- تراجع انتاج النفط في روسيا، لأدنى مستوياته منذ عام 2011، في أعقاب اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج وتراجع الطلب الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

وتراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن عام 2020، مقارنة بأعلى مستوى سجلته روسيا عند 560.2 مليون طن، أي 11.25 مليون برميل يومياً، عام 2019.

ووافقت روسيا على تقليص إنتاجها النفطي في أبريل العام الماضي بأكثر من مليوني برميل يومياً، في خفض طوعي غير مسبوق، خلال محادثات مع منتجين كبار آخرين إلى جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، سعياً لتعزيز سوق النفط التي تعاني من تداعيات جائحة كورونا..

ويُنتظرأن تعقد أوبك+ قمتها الأولى لهذا العام يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع أن تزيد روسيا 125 ألف برميل يومياً على إنتاجها من النفط مع بدء السنة الجديدة.

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