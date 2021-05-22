إلهام شاهين ترد على منتقدي حضورها حفل زفاف بعد عزاء سمير غانم

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية إلهام شاهين لانتقادات واسعة بعد ظهورها في حفل زفاف أقيم مساء أمس في مدينة الجونة، بعد حضورها جنازة الفنان الراحل سمير غانم.

وردت الفنانة إلهام شاهين على تلك الانتقادات فى تصريحات صحفية لها وقالت إن الصور المنتشرة لها ليس لها علاقة بحفل الزفاف الذي أقيم في نفس يوم جنازة سمير غانم ولكن كانت من عشاء في مطعم بالجونة قبل وفاة سمير غانم بيوم واحد.

وأضافت إلهام شاهين “وبمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة، الله يرحمه”.

وقام عدد كبير من الفنانين بنعي سمير غانم على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وخيمت حالة من الحزن الشديد على الشعب المصري بعد معرفة خبر وفاة الفنان القدير سمير غانم.

وقالت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات لها على هامش الجنازة إن دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها سمير غانم، فلا نريد أن نُعلم دلال عبد العزيز بخبر رحيل سمير غانم”، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة إلى حد ما.

وتوفي سمير غانم أمس الخميس 20 مايو بعد تدهور حالته الصحية، وتم تشييع جنازته من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجمعة اليوم، وتم دفنه بمقابر العائلة.

 

 

 

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