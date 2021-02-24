إلهام شاهين: أحد أفلامي دفع أمريكيا إلى الإعلان عن رغبته في دخول الإسلام

المستقلة /- زعمت الفنانة المصرية إلهام شاهين في معرض حديثها عن المخرجة إيناس الدغيدي، أن أمريكيا أعلن عن رغبته بدخول الإسلام بعد مشاهدته شريطها السينمائي “دانتيلا”.

ولفتت شاهين إلى أن هذا الأمريكي بسبب الفيلم علم ببساطة الإسلام، وأنه “أحب فكرة الجواز من اثنتين” وفقا لمصر اليوم.

وقالت بهذا الشأن: “قدمت أهم فيلمين في حياتي معها، وهو لحم رخيص، الذي قدمت فيه المسكوت عنه، وحقيقي قدمت الجواز وقدمت فيه التوعية، ونصرت البنت فيه، ورسالة عظيمة تدافع عن البنت الفقيرة في العالم كله، وهو وسام على صدر إيناس”.

وركزت شاهين اهتمامها على فيلم “دانتيلا” وقالت عنه إنه “يقدم الصداقة وعرضناه في شيكاغو بأمريكا ووجدت الحفاوة والاستقبال الرائع لإيناس وأفلامها، وقام واحد من أمريكا وقال إنه عايز يدخل الإسلام بسبب الفيلم، وإن دين الإسلام مبسط الحياة، وإنه أحب فكرة الجواز من اثنتين”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. كيف احتفلت رنا سماحة بعيد ميلاد زوجها 

اخر الاخبار

فيديو.. رامي إمام يكشف سر بكاء الزعيم في كواليس مسرحية “بودي جارد”

اخبار مصر

مصر توافق على مقترح السودان لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة

اخر الاخبار

الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي 

اخر الاخبار

إيران تشنق جثة امرأة توفيت قبل إعدامها

اخبار مصر

مصر..  إحالة أوراق “سفاح الجيزة” إلى المفتي

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخر الاخبار

الاردن : بلاغ جديد بعودة حظر الجمعة

اخبار السعودية

القبض على سعوديَّين استدرجا الضحايا بسبب الإعلان عن وظائف

اخبار مصر

بورصة مصر تربح مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

اخر الاخبار

أنفوجرافيك : نسبة استخدام الإنترنت في العالم العربي من إجمالي سكان كل دولة

اخر الاخبار

72% تراجع في صادرات تركيا للسعودية خلال ديسمبر

اخبار العراق

منتخب العراق يستقر على مواجهة الهند وديا

اخر الاخبار

نداء شرارة تتحدث عن تجربتها مع فيروس كورونا

اخر الاخبار

منظمات دولية تطالب الحكومة التركية بالتدخل لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

اخر الاخبار

عملية انقاذ امراة تتحول الى مأساة .. كورونا ينتقل عبر زرع الاعضاء

اخر الاخبار

ايران : إذا أراد الأوروبيون العودة الى الاتفاق النووي فعليهم تنفيذ التزاماتهم