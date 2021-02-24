إلهام شاهين: أحد أفلامي دفع أمريكيا إلى الإعلان عن رغبته في دخول الإسلام

إلهام شاهين: أحد أفلامي دفع أمريكيا إلى الإعلان عن رغبته في دخول الإسلام

المستقلة /- زعمت الفنانة المصرية إلهام شاهين في معرض حديثها عن المخرجة إيناس الدغيدي، أن أمريكيا أعلن عن رغبته بدخول الإسلام بعد مشاهدته شريطها السينمائي “دانتيلا”.

ولفتت شاهين إلى أن هذا الأمريكي بسبب الفيلم علم ببساطة الإسلام، وأنه “أحب فكرة الجواز من اثنتين” وفقا لمصر اليوم.

وقالت بهذا الشأن: “قدمت أهم فيلمين في حياتي معها، وهو لحم رخيص، الذي قدمت فيه المسكوت عنه، وحقيقي قدمت الجواز وقدمت فيه التوعية، ونصرت البنت فيه، ورسالة عظيمة تدافع عن البنت الفقيرة في العالم كله، وهو وسام على صدر إيناس”.

وركزت شاهين اهتمامها على فيلم “دانتيلا” وقالت عنه إنه “يقدم الصداقة وعرضناه في شيكاغو بأمريكا ووجدت الحفاوة والاستقبال الرائع لإيناس وأفلامها، وقام واحد من أمريكا وقال إنه عايز يدخل الإسلام بسبب الفيلم، وإن دين الإسلام مبسط الحياة، وإنه أحب فكرة الجواز من اثنتين”.