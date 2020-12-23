إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في  كركوك

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المستقلة  / – أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.

وأضافت الوكالة أنهم “عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ومستلزمات طبية وادوية وملابس واجهزة اتصال لعناصر داعش المتواجدين داخل احد اوكار داعش في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.

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