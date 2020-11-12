إلزام شركات الهاتف النقال العراقية بتسديد مابذمتها خلال 30 يوماً

المستقلة/ – وافق مجلس النواب على مقترح يساعد في حلّ الأزمة المالية.

وأوضح النائب محمد شياع السوداني في بيان تلقت المستقلة نسخة منه:” أن مجلس النواب وافق اليوم في جلسته المنعقدة بشأن التصويت على قانون تمويل العجز المالي _ على مقترح مادة أضيفت على مواد القانون المذكور تساعد في تعظيم إيرادات الدولة وتسهم في حل الأزمة المالية التي يعيشها البلد”.

وأشار السوداني الى ان ” المواد المضافة للقانون تضمنت الايعاز إلى هيئة الإعلام والاتصالات بإلزام شركات الهاتف النقال بتسديد مابذمتها من مبالغ وغرامات والتزامات ضريبية إلى خزينة الدولة خلال 30 يوماً من تأريخ إقرار هذا القانون”.

وتابع:” كما تضمن ايضاً الايعاز إلى وزارة الإتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات _ كلا بحسب تخصصه_ بإيقاف الطيف الترددي لكلّ من شركات الهاتف النقال وشركات تجهيز الأنترنت إذا مضت ثلاثون يوما على عدم ايفائها بالتزامها بتسديد كلّ من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى وزارة المالية الاتحادية /الهيئة العامة للضرائب”.