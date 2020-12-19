إلزام أحمد سعد بسداد 270 ألف جنيه نفقة متعة لسمية الخشاب

المستقلة/ منى شعلان/أصدرت محكمة الأسرة بالإسكندرية، السبت، حكمها بالدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لعدم حصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجها.

وجاء في قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

وكانت سمية الخشاب طالبت بالنفقة ومستحقاتها المالية، خلال فترة زواجها من سعد، وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة ‏أوراق وتقارير طبية، تفيد بقيامه بالاعتداء عليها، مما تسبب في إجرائها عملية جراحية نتيجة تعنيفه لها‎.‎

ورفضت سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى، وقدما كلا منهما المستندات التي تدعم موقفه.

كان أحمد سعد قد أعلن انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات ‏عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة.