إغلاق 5 مساجد في 5 مناطق بالسعودية بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله / أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية 5 مساجد مؤقتا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين في تلك المساجد.

وبعد رصد الحالات الجديدة، وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يوما 311 مسجدا، تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

في غضون ذلك، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 393 إصابة أمس الأربعاء.

ووفقا لتقريرها اليومي، وصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 383880 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس 2020.ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 3688 حالة، من بينها 564 حالة حرجة.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 157 إصابة، تليها المنطقة الشرقية بـ 74 إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 58 إصابة جديدة، فيما كانت منطقة الباحة الأقل، بواقع إصابة واحدة.

وسجلت وزارة الصحة 240 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 373601 حالة، لتصل نسبة الشفاء بالمملكة إلى 97.32%.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة المسجلة جراء الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6591 حالة وفاة.