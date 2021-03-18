إغلاق 5 مساجد في 5 مناطق بالسعودية بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله / أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية 5 مساجد مؤقتا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين في تلك المساجد.

وبعد رصد الحالات الجديدة، وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يوما 311 مسجدا، تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

في غضون ذلك، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 393 إصابة أمس الأربعاء.

ووفقا لتقريرها اليومي، وصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 383880 إصابة منذ ظهور الوباء في مارس 2020.ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 3688 حالة، من بينها 564 حالة حرجة.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 157 إصابة، تليها المنطقة الشرقية بـ 74 إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 58 إصابة جديدة، فيما كانت منطقة الباحة الأقل، بواقع إصابة واحدة.

وسجلت وزارة الصحة 240 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 373601 حالة، لتصل نسبة الشفاء بالمملكة إلى 97.32%.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة المسجلة جراء الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6591 حالة وفاة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

إغلاق 5 مساجد في 5 مناطق بالسعودية بسبب كورونا

اخر الاخبار

 يوجد “تغيير الآن”… الحريرى يعلق بعد الاجتماع بالرئيس

اخر الاخبار

مصر تعلن مراحل خروج وعودة العاملين المصريين بالسعودية بعد إلغاء الكفيل

اخر الاخبار

الأردن.. توقيف رئيس مجموعة الغازات الطبية بشأن قضية مستشفى السلط

اخر الاخبار

لأول مرة.. خمس نساء في الحكومة الليبية والخارجية تقودها امرأة

الاخبار

لمواجهة التضخم..المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة 19%

اخر الاخبار

لبنان.. عون يحدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا

اخر الاخبار

لبنان.. عون يحدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا

اخبار مصر

مصر.. مفاجأة عن ارتداء ياسمين صبري أغلى عقد في العالم.. فيديو

اخر الاخبار

انتشار صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة.. صور

اخر الاخبار

العناية الإلهية تنقذ وزير يمني من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في عدن

اخر الاخبار

بيان عاجل من الكويت بشأن فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على مواطنيها

اخر الاخبار

أول تعليق من الخارجية المصرية على تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

اخبار العراق

كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق لمواجهة أوزبكستان

اخر الاخبار

مقتدى الصدر يدعوا الشباب الى الالتزام والتطور لتحقيق طموحهم

اخر الاخبار

إدارة ريال مدريد توصلت إلى تقرير طبي حول إصابات المهاجم النرويجي الشاب هالاند

اخر الاخبار

تقرير : أبل الأمريكية تخطط لإطلاق أحذية ذكية مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي